RENK Aktie News: RENK reagiert am Montagnachmittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 68,24 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von RENK legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 68,24 EUR. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 68,87 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 399.774 RENK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,96 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2025. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 25,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 285,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,587 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 63,20 EUR.

Am 14.05.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RENK ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 193,94 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 272,62 Mio. EUR ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,40 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

HENSOLDT-Aktie leichter: Analysten nach Zahlen gespalten - Auch RENK- und Rheinmetall-Aktie in Rot

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK im Fokus: Warum Rüstungswerte ihre Korrektur nicht ausweiten

Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus - HENSOLDT & RENK können Gewinne verteidigen