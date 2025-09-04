DAX23.823 +0,2%ESt505.358 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1683 +0,3%Öl66,75 -0,2%Gold3.549 +0,1%
RENK Aktie News: RENK tendiert am Vormittag fester

05.09.25 09:26 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 67,15 EUR.

Das Papier von RENK legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 67,15 EUR. Die RENK-Aktie legte bis auf 67,43 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,64 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.123 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2025 auf bis zu 85,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 279,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,598 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 64,20 EUR an.

Am 13.08.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent auf 347,53 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck

Wie Experten die RENK-Aktie im August einstuften

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall

Nachrichten zu RENK

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
03.03.2025RENK NeutralJP Morgan Chase & Co.
