RENK Aktie News: RENK tendiert am Nachmittag seitwärts
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von RENK. Mit einem Wert von 63,74 EUR bewegte sich die RENK-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Werte in diesem Artikel
Zum Vortag unverändert notierte die RENK-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 63,74 EUR. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 64,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 63,10 EUR. Bei 63,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 352.752 RENK-Aktien umgesetzt.
Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR an. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 25,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2024 (17,71 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.
Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,587 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 63,20 EUR für die RENK-Aktie aus.
Am 14.05.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RENK ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 272,62 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,40 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RENK-Aktie
Rheinmetall-Bilanz enttäuscht trotz Umsatzplus - Auch HENSOLDT- und RENK-Aktie schwach
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus: Rheinmetall kooperiert mit EUROATLAS
HENSOLDT-Aktie leichter: Analysten nach Zahlen gespalten - Auch RENK- und Rheinmetall-Aktie in Rot
Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: RENK Group AG
Nachrichten zu RENK
Analysen zu RENK
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|03.03.2025
|RENK Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.2025
|RENK Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen