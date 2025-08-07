DAX24.191 ±-0,0%ESt505.353 +0,4%Top 10 Crypto16,12 +1,9%Dow44.036 +0,2%Nas21.373 +0,6%Bitcoin99.530 -1,1%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,78 +0,6%Gold3.392 -0,1%
DAX unentschlossen -- US-Börsen fester -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Aktienkurs aktuell

RENK Aktie News: RENK tendiert am Nachmittag seitwärts

08.08.25 16:09 Uhr
RENK Aktie News: RENK tendiert am Nachmittag seitwärts

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von RENK. Mit einem Wert von 63,74 EUR bewegte sich die RENK-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die RENK-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 63,74 EUR. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 64,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 63,10 EUR. Bei 63,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 352.752 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR an. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 25,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2024 (17,71 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,587 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 63,20 EUR für die RENK-Aktie aus.

Am 14.05.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RENK ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 272,62 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,40 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu RENK

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
04.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
22.07.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
17.07.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
22.07.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
17.07.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
03.03.2025RENK NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.03.2025RENK NeutralJP Morgan Chase & Co.
