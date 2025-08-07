RENK Aktie News: RENK tendiert am Nachmittag seitwärts

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von RENK. Mit einem Wert von 63,74 EUR bewegte sich die RENK-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die RENK-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 63,74 EUR. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 64,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 63,10 EUR. Bei 63,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 352.752 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR an. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 25,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2024 (17,71 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,587 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 63,20 EUR für die RENK-Aktie aus.

Am 14.05.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RENK ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 272,62 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,40 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

