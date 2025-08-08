RENK Aktie News: RENK am Montagnachmittag verlustreich

RENK im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RENK. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 60,06 EUR.

Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 60,06 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 57,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 769.577 RENK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. Mit einem Zuwachs von 43,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 239,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,587 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 63,20 EUR für die RENK-Aktie aus.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RENK mit -0,02 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 272,62 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 193,94 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,40 EUR je RENK-Aktie belaufen.

