RENK Aktie News: RENK am Vormittag nahe Nulllinie

Die Aktie von RENK hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 70,97 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 70,97 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die RENK-Aktie legte bis auf 71,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 70,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 47.128 RENK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 21,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 75,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,598 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,20 EUR je RENK-Aktie an.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 347,53 Mio. EUR – ein Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

