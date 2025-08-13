DAX24.282 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1693 -0,1%Öl65,64 -0,2%Gold3.357 +0,1%
Aktienkurs im Fokus

RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag nahezu unbewegt

14.08.25 12:07 Uhr
Die Aktie von RENK hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der RENK-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 62,01 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
61,30 EUR -1,58 EUR -2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 62,01 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 63,16 EUR. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 60,96 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 406.735 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 71,45 Prozent Luft nach unten.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,596 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 63,95 EUR für die RENK-Aktie aus.

Am 14.05.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RENK mit 0,09 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz lag bei 272,62 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktien uneins

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK im Fokus: Rüstungswerte im Erholungsmodus

Rüstungswerte unter Druck: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT verlieren

