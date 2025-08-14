RENK Aktie News: RENK verbilligt sich am Freitagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 60,59 EUR abwärts.
Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 60,59 EUR. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 59,69 EUR. Mit einem Wert von 61,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 487.239 RENK-Aktien.
Am 04.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 29,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 70,78 Prozent Luft nach unten.
RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,596 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,20 EUR.
RENK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 347,53 Mio. EUR im Vergleich zu 272,64 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|03.03.2025
|RENK Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
