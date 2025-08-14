DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,65 -0,9%Dow44.992 +0,2%Nas21.600 -0,5%Bitcoin100.256 -1,5%Euro1,1708 +0,5%Öl66,24 -1,0%Gold3.342 +0,2%
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig
Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht
RENK im Fokus

RENK Aktie News: RENK verbilligt sich am Freitagnachmittag

15.08.25 16:13 Uhr
RENK Aktie News: RENK verbilligt sich am Freitagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 60,59 EUR abwärts.

Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 60,59 EUR. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 59,69 EUR. Mit einem Wert von 61,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 487.239 RENK-Aktien.

Am 04.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 29,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 70,78 Prozent Luft nach unten.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,596 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,20 EUR.

RENK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 347,53 Mio. EUR im Vergleich zu 272,64 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen

RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktien uneins

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK im Fokus: Rüstungswerte im Erholungsmodus

Bildquellen: RENK Group AG

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
10:06RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
