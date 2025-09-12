RENK Aktie News: RENK zieht am Montagvormittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 71,34 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 71,34 EUR zu. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 71,39 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,99 EUR. Bisher wurden heute 36.818 RENK-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 85,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 75,18 Prozent wieder erreichen.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,598 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,20 EUR.

Am 13.08.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 347,53 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 27,47 Prozent gesteigert.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,41 EUR fest.

