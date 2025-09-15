DAX23.339 -1,7%ESt505.375 -1,2%Top 10 Crypto16,15 +1,0%Dow45.707 -0,4%Nas22.324 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1839 +0,6%Öl68,31 +1,3%Gold3.680 ±0,0%
RENK Aktie News: RENK verzeichnet am Nachmittag Verluste

16.09.25 16:10 Uhr
RENK Aktie News: RENK verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 71,80 EUR.

Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 71,80 EUR nach. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 71,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 339.451 RENK-Aktien.

Bei einem Wert von 85,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 19,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 75,34 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,598 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,20 EUR je RENK-Aktie aus.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 347,53 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
