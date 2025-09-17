DAX23.620 +1,1%ESt505.423 +1,0%Top 10 Crypto16,32 ±-0,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1828 +0,1%Öl67,60 -0,5%Gold3.655 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 PUMA 696960 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
Top News
Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum
Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
So bewegt sich RENK

RENK Aktie News: RENK am Donnerstagvormittag im Plus

18.09.25 09:30 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagvormittag im Plus

Die Aktie von RENK zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 69,67 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
69,97 EUR -0,03 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RENK-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 69,67 EUR. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 69,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 26.604 Stück.

Bei 85,96 EUR markierte der Titel am 04.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Mit einem Kursverlust von 74,59 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,598 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 64,20 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,47 Prozent auf 347,53 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK schwächer: Rüstungstitel verlieren weiter

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK profitieren nur vorübergehend: Kämpfe in Gaza verschärfen sich

Bei Analysten beliebt: RENK-Aktie sammelt weitere Kaufempfehlungen ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: RENK Group AG

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
03.03.2025RENK NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen