RENK Aktie News: RENK am Donnerstagvormittag im Plus

Die Aktie von RENK zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 69,67 EUR.

Die RENK-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 69,67 EUR. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 69,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 26.604 Stück.

Bei 85,96 EUR markierte der Titel am 04.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Mit einem Kursverlust von 74,59 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,598 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 64,20 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,47 Prozent auf 347,53 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2025 aus.

