RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RENK. Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,2 Prozent auf 60,14 EUR.

Die RENK-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 60,14 EUR. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 59,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71.865 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,96 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 42,93 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,71 EUR am 17.10.2024. Mit einem Kursverlust von 70,56 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,596 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 64,20 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 347,53 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,41 EUR je RENK-Aktie.

