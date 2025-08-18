RENK Aktie News: RENK am Dienstagmittag im Keller

So entwickelt sich RENK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 7,0 Prozent auf 57,76 EUR ab.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 7,0 Prozent bei 57,76 EUR. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 57,55 EUR. Bei 60,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 612.888 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,96 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2025. 48,82 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2024 (17,71 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,596 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 64,20 EUR.

Am 13.08.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 347,53 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 272,64 Mio. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

