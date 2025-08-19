DAX24.255 -0,7%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.816 -0,2%Nas20.951 -1,7%Bitcoin96.828 -0,1%Euro1,1653 +0,1%Öl66,68 +1,1%Gold3.346 +0,9%
Fokus auf Aktienkurs

RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Abschlägen

20.08.25 16:10 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 55,87 EUR abwärts.

Die RENK-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 55,87 EUR. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 54,02 EUR. Bei 54,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.066.374 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 53,86 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,596 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 64,20 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 347,53 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 272,64 Mio. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

