RENK Aktie News: RENK gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

21.08.25 16:11 Uhr
RENK Aktie News: RENK gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RENK. Zuletzt konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 57,61 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,6 Prozent auf 57,61 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 58,21 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 509.847 RENK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,96 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2025. Mit einem Zuwachs von 49,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 225,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,596 EUR, nach 0,420 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,20 EUR für die RENK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,09 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,47 Prozent auf 347,53 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

