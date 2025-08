Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Freitagvormittag

Rheinmetall im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 1.717,00 EUR.

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 1.717,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.713,50 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 1.721,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.551 Rheinmetall-Aktien.

Bei einem Wert von 1.944,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 11,68 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 437,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 74,52 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,43 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.842,00 EUR an.

Am 08.05.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,92 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,10 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 2,31 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Rheinmetall dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 28,95 EUR im Jahr 2025 aus.

