Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse

Die Rheinmetall-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 247,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 249,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 247,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 249,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.531 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,52 Prozent hinzugewinnen. Am 17.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,45 EUR. Mit Abgaben von 43,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 285,67 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 1.363,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.266,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 10.08.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 01.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 14,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie verliert leicht: Rheinmetall erhält Millionenauftrag von Bundeswehr

Goldman Sachs stuft Rheinmetall ab - Schweizer Regierung für Rückgabe von stillgelegten Leopard-Panzern

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

