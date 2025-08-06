DAX23.931 ±0,0%ESt505.279 +0,3%Top 10 Crypto15,57 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.240 -0,4%Euro1,1685 +0,2%Öl67,33 +0,6%Gold3.396 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX startet unbewegt -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an
SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall mit deutlich niedrigerem Auftragseingang im 2. Quartal

07.08.25 08:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.715,00 EUR -52,50 EUR -2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Britta Becks

DOW JONES--Rheinmetall hat den Auftragsstau nach den Neuwahlen in Deutschland im zweiten Quartal zu spüren bekommen. Wie aus dem Quartalsbericht des DAX-Konzerns hervorgeht, belief sich der Auftragseingang im Berichtsquartal lediglich auf 1,798 Milliarden Euro nach 5,154 Milliarden vor einem Jahr. Der Wert des "Rheinmetall Nomination" - die Summe des Auftragseingangs und des Volumens der neu abgeschlossenen Rahmenverträge - sank auf 2,64 von 11,44 Milliarden Euro. Auf Halbjahressicht lag der Rheinmetall Nomination mit 14 Milliarden Euro 11 Prozent unter dem Niveau des Vergleichszeitraums des Vorjahres.

Wer­bung

Die infolge der Neuwahlen verzögerte Verabschiedung des Bundeshaushalts nach dem Regierungswechsel habe zusammen mit dem Nato-Gipfel Ende Juni Auftragseingänge verzögert, erklärte der Konzern. Durch die politische Konstellation nach den Neuwahlen im Frühjahr 2025 werde die Auftragsvergabe in Deutschland erst deutlich verspätet im zweiten Halbjahr anlaufen.

Rheinmetall kann dennoch auf einen hohen Auftragsbestand verweisen: Der "Backlog", der neben dem Auftragsbestand auch die erwarteten Abrufe aus bestehenden Rahmenverträgen mit militärischen Kunden sowie die Potenziale aus Kundenvereinbarungen im zivilen Geschäft beinhaltet, erreichte zum 30. Juni 2025 nach mehreren Großaufträgen 63 (Vorjahr 49) Milliarden Euro. Der zivile Bereich des Konzerns sei aufgrund des weiterhin schwachen Marktumfelds hinter dem Vorjahr zurückgeblieben, so Rheinmetall.

"Rheinmetall ist erfolgreich auf seinem Weg, ein globaler Rüstungschampion zu werden", sagte Vorstandsvorsitzender Armin Papperger. "Mittlerweile sind wir auch für US-Unternehmen ein ernstzunehmender Partner. Unsere Auftragsbücher sind voll und werden sich in Zukunft weiter füllen."

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 02:16 ET (06:16 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
04.08.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
08.07.2025Rheinmetall BuyUBS AG
04.07.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
04.07.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
08.07.2025Rheinmetall BuyUBS AG
04.07.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
04.07.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
04.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen