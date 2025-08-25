Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Robinhood zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 100,91 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Robinhood-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 100,91 USD. Kurzfristig markierte die Robinhood-Aktie bei 102,10 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Robinhood-Aktie sank bis auf 100,12 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 101,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 846.775 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,69 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Robinhood-Aktie 16,63 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 18,71 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 81,46 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Robinhood-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 30.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,91 Prozent auf 997,00 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,63 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

