Kurs der Robinhood

Robinhood Aktie News: Anleger decken sich am Montagabend mit Robinhood ein

08.09.25 20:24 Uhr
Robinhood Aktie News: Anleger decken sich am Montagabend mit Robinhood ein

Die Aktie von Robinhood gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 13,9 Prozent auf 115,34 USD.

Das Papier von Robinhood konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 13,9 Prozent auf 115,34 USD. Im Tageshoch stieg die Robinhood-Aktie bis auf 116,77 USD. Bei 110,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 16.544.946 Robinhood-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,69 USD) erklomm das Papier am 13.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 2,00 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,71 USD am 07.09.2024. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 83,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Robinhood-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 997,00 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 688,00 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

