Robinhood Aktie News: Robinhood gewinnt am Donnerstagnachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Zuletzt stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 119,44 USD.
Um 15:53 Uhr wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 119,44 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Robinhood-Aktie bei 119,60 USD. Bei 117,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 970.507 Robinhood-Aktien den Besitzer.
Bei 123,43 USD markierte der Titel am 10.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 3,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 19,54 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 83,64 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Am 30.07.2025 legte Robinhood die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Robinhood im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 997,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 688,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Robinhood am 29.10.2025 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Robinhood ein EPS in Höhe von 1,65 USD in den Büchern stehen haben wird.
