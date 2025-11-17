DAX23.548 -1,4%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.864 -0,2%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1598 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.067 -0,3%
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood gibt am Nachmittag nach

17.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 120,65 USD.

Die Robinhood-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 120,65 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Robinhood-Aktie bisher bei 117,88 USD. Bei 120,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 854.116 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,83 USD an. 27,50 Prozent Plus fehlen der Robinhood-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,40 Prozent.

Für Robinhood-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 05.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 99,38 Prozent gesteigert.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Robinhood-Gewinn in Höhe von 2,02 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

