Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood verbilligt sich am Abend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 115,08 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Robinhood-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 115,08 USD. In der Spitze büßte die Robinhood-Aktie bis auf 112,35 USD ein. Bei 113,91 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4.575.854 Robinhood-Aktien.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Robinhood-Aktie mit einem Kursplus von 33,67 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 29,68 USD. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 287,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Robinhood-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 USD. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Robinhood 1,28 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 99,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 643,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Robinhood-Gewinn in Höhe von 2,02 USD je Aktie aus.

