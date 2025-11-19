DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -4,9%Nas22.457 +0,1%Bitcoin76.914 -4,0%Euro1,1523 -0,5%Öl63,56 -1,9%Gold4.072 +0,1%
Fokus auf Aktienkurs

Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Abend auf grünem Terrain

19.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Robinhood zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 115,46 USD.

Die Robinhood-Aktie konnte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 115,46 USD. Im Tageshoch stieg die Robinhood-Aktie bis auf 119,15 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,61 USD. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.687.209 Stück gehandelt.

Bei 153,83 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 24,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (29,68 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Robinhood-Aktie mit einem Verlust von 74,29 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 USD. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Robinhood im vergangenen Quartal 1,28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 99,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Robinhood 643,00 Mio. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,01 USD je Robinhood-Aktie.

Redaktion finanzen.net

