19.11.25 16:08 Uhr
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Robinhood gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 116,70 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,1 Prozent auf 116,70 USD. Die Robinhood-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 116,75 USD aus. Bei 114,61 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 606.236 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,83 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,82 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,68 USD. Mit einem Kursverlust von 74,57 Prozent würde die Robinhood-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Robinhood-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 05.11.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,61 USD, nach 0,17 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 1,28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 643,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2025 2,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

