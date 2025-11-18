DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.433 -1,2%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1578 -0,1%Öl64,02 ±-0,0%Gold4.063 +0,4%
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood verzeichnet am Nachmittag Verluste

18.11.25 16:08 Uhr
Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 114,10 USD.

Die Robinhood-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 114,10 USD. Die Robinhood-Aktie gab in der Spitze bis auf 113,64 USD nach. Mit einem Wert von 113,91 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.234.787 Robinhood-Aktien.

Bei einem Wert von 153,83 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Gewinne von 34,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 29,68 USD. Mit einem Kursverlust von 73,99 Prozent würde die Robinhood-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Robinhood 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Robinhood am 05.11.2025. In Sachen EPS wurden 0,61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood 0,17 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 1,28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 643,00 Mio. USD umgesetzt.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

