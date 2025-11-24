Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood verteuert sich am Abend kräftig

Notierung im Fokus

Die Aktie von Robinhood gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,9 Prozent im Plus bei 114,72 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Robinhood-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,9 Prozent auf 114,72 USD nach oben. Bei 114,75 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 110,03 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.831.987 Robinhood-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,83 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Mit einem Zuwachs von 34,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,68 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 74,13 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Robinhood-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 05.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 643,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Robinhood wird am 18.02.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Robinhood ein EPS in Höhe von 2,01 USD in den Büchern stehen haben wird.

