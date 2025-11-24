Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Robinhood am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Robinhood gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 110,07 USD. Die Robinhood-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 111,31 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,03 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.198.652 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 153,83 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 28,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 29,68 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Robinhood-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 USD gegenüber 0,17 USD im Vorjahresquartal. Robinhood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 99,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 643,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 18.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 2,01 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

