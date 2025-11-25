Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood verzeichnet am Dienstagabend kaum Ausschläge

Notierung im Fokus

Die Aktie von Robinhood hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im NASDAQ-Handel kam die Robinhood-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 114,87 USD.

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr bei 114,87 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Robinhood-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 115,57 USD zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Robinhood-Aktie bis auf 109,23 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,34 USD. Von der Robinhood-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.377.691 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 153,83 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie. Bei einem Wert von 29,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 74,16 Prozent würde die Robinhood-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Robinhood am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 USD. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,28 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 99,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 643,00 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Robinhood ein EPS in Höhe von 2,01 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Robinhood-Aktie auf den Verkaufszetteln trotz Umsatz- und Gewinnsprung

Ausblick: Robinhood stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen