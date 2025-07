Robinhood Aktie News: Robinhood fällt am Donnerstagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Robinhood gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 105,35 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Robinhood-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 105,35 USD ab. Im Tief verlor die Robinhood-Aktie bis auf 101,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,71 USD. Bisher wurden heute 3.514.220 Robinhood-Aktien gehandelt.

Am 19.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 113,42 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Robinhood-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,98 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Robinhood-Aktie liegt somit 653,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Robinhood seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Robinhood veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,18 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 58,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 989,00 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 624,00 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Robinhood Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Robinhood rechnen Experten am 05.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Robinhood-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,40 USD fest.

