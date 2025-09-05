Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Roche

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 273,00 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 273,00 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 272,80 CHF ein. Bei 274,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.669 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Mit einem Zuwachs von 14,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 15,05 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 10,77 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 275,14 CHF angegeben.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 19,88 CHF je Roche-Aktie.

