DAX letztlich im Minus -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Aktien von SAP und Siemens Energy teilweise im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln Kurse
Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit
Notierung im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Nachmittag Verluste

10.09.25 16:11 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 266,20 CHF abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
266,10 CHF -3,60 CHF -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Roche-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 266,20 CHF abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 266,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 269,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 175.455 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 15,17 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Abschläge von 12,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 10,77 CHF. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 275,14 CHF für die Roche-Aktie aus.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Roche die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,88 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

