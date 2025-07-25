Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 266,90 CHF abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 266,90 CHF ab. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 266,50 CHF ein. Bei 268,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 104.018 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 14,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,11 Prozent.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 10,77 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 275,14 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 vorlegen. Am 04.02.2027 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,88 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

