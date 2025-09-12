Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 263,10 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 263,10 CHF. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 263,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 264,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 17.188 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 231,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,89 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 275,14 CHF angegeben.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,81 CHF fest.

