Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Montagmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 261,90 CHF ab.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 261,90 CHF. Bei 260,90 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 264,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 105.651 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 16,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 12,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,89 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 275,14 CHF.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 29.01.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,81 CHF je Roche-Aktie.

