Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 261,90 CHF.

Um 15:52 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 261,90 CHF ab. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 260,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 264,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 185.914 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 16,54 Prozent niedriger. Bei 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,89 CHF je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 275,14 CHF an.

Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,81 CHF je Aktie belaufen.

