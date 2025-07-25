Roche Aktie News: SPI Aktie Roche macht am Mittag Boden gut
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 261,40 CHF.
Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 261,40 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 262,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 262,00 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.342 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 16,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,89 CHF. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 275,14 CHF.
Die Roche-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. Am 04.02.2027 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,81 CHF im Jahr 2025 aus.
