Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
So bewegt sich Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

18.09.25 16:11 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 260,80 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 260,80 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 262,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 262,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 136.654 Roche-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,32 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 11,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,89 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 275,14 CHF für die Roche-Aktie.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 19,81 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

