Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 11,51 GBP abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Rolls-Royce-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 11,51 GBP ab. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,45 GBP nach. Bei 11,64 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 2.203.273 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 11,95 GBP markierte der Titel am 30.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 3,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (5,17 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,092 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,37 GBP je Rolls-Royce-Aktie aus.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 26.02.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,288 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

