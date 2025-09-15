DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.066 +0,7%Nas22.218 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1845 -0,2%Öl68,28 -0,3%Gold3.686 -0,1%
Aktienentwicklung

Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Mittwochnachmittag ins Plus

17.09.25 16:13 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Mittwochnachmittag ins Plus

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 11,35 GBP nach oben.

Um 15:53 Uhr ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 11,35 GBP. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,42 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,31 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.431.118 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,54 GBP erreichte der Titel am 16.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,65 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,89 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 56,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,060 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,093 GBP je Rolls-Royce-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,28 GBP aus.

Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,287 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
01.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
