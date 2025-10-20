Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Montagmittag fester

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 11,23 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 11,23 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,34 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,29 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.621.189 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2025 auf bis zu 11,95 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 6,04 Prozent niedriger. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 53,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,092 GBP belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,69 GBP für die Rolls-Royce-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Rolls-Royce die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

