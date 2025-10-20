Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verteuert sich am Montagnachmittag

Blick auf Rolls-Royce-Kurs

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 11,27 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 11,27 GBP. Kurzfristig markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,34 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,29 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2.896.446 Rolls-Royce-Aktien.

Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,95 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 5,73 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,17 GBP am 22.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2024 mit 0,060 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,092 GBP je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,37 GBP.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,287 GBP im Jahr 2025 aus.

