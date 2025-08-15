Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Kurs der Rolls-Royce

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 10,31 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 10,31 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 10,43 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,34 GBP. Zuletzt wechselten via London 4.244.652 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,11 GBP. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 7,76 Prozent wieder erreichen. Bei 4,56 GBP erreichte der Anteilsschein am 03.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 55,79 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,090 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,34 GBP je Rolls-Royce-Aktie an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,283 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

