ROUNDUP/BVB bleibt Bayern-Jäger: Standards als 'Dosenöffner'

14.02.26 17:34 Uhr
DORTMUND (dpa-AFX) - Ökonomisch, torreich und ohne Gegentreffer: Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) Führungskräfte waren nach dem souveränen 4:0 gegen den FSV Mainz 05 mit der Spielweise ihres Teams sehr zufrieden. "Wir waren sehr effizient heute. Einfach mal vier Tore zu schießen und keines zu kassieren, tut gut" sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach der Partie.

Auch Niko Kovac wirkte nach dem deutlichen Erfolg am Freitagabend glücklich: "Wir haben zu null gespielt, was nach den letzten Spielen auch mal wieder vonnöten war. Mit der Leistung bin ich zufrieden. Mit der Art und Weise auch", sagte der Trainer, der vor allem Tore nach Standardsituationen bejubeln konnte. Dass dabei der Mainzer Torhüter Daniel Batz immer wieder bedrängt und beim Blocken behindert wurde, war auch nach Abpfiff noch ein großes Thema.

Standardtore als "Dosenöffner"

"Ich glaube, sehr viele Tore fallen nach Standardsituationen. Daher muss man das mit ins Repertoire reinnehmen. Das kann ein Dosenöffner sein", sagte Kovac und ergänzte: "Letzten Endes ist es eine Überladung des Fünf-Meter-Raums - nicht nur von meinen Spielern, sondern auch von den gegnerischen Spielern. Nicht nur meine Spieler behindern den gegnerischen Torhüter, sondern auch die eigenen."

Mit der 15. Liga-Partie ohne Niederlage in Serie bleibt Dortmund erster Verfolger des FC Bayern München und rückt vorerst bis auf drei Punkte an den Rekordmeister heran. Die Münchener konnten den Vorsprung am Samstagnachmittag aber mit einem Sieg bei Werder Bremen wieder auf sechs Zähler ausbauen.

"Natürlich können wir die Tabelle lesen. Wir haben jetzt 51 Punkte. Zu diesem Zeitpunkt sicher ein sehr guter Wert. Aber es ist Februar und es ist noch sehr viel, was auf der Straße liegt", sagte Kehl und blickte zugleich auf die kommenden Spiele.

Blickt geht voraus auf die Champions League

"Die nächsten Wochen sind richtungsweisend, sowohl in der Liga als auch in der Champions League. Ich hoffe, dass wir die Situation in zwei Wochen genauso positiv beäugen können, wie heute", sagte der 46-jährige Kehl an seinem Geburtstag. Bereits am Dienstagabend (21.00 Uhr) geht es für den BVB in der Königsklasse gegen Atalanta Bergamo im ersten von zwei Duellen um den Einzug ins Achtelfinale.

Auch Kovac blickte nach dem Sieg gegen Mainz bereits auf die wichtige Partie in der kommenden Woche: "Es gibt nur Siegen oder Fliegen. Wir müssen schon zusehen, dass wir dieses gute Ergebnis mit rüber nehmen. Aber wir wissen auch, dass in der Champions League noch eine Schippe draufgesetzt werden muss", sagte der 54-Jährige. "Mit dem Ergebnis heute hoffe ich, dass wir dann auch am Dienstag ein gutes Spiel machen werden."/jgl/DP/zb

