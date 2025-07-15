DAX24.317 +1,6%ESt505.345 +1,6%Top 10 Crypto15,92 +3,3%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin100.154 +1,6%Euro1,1658 ±0,0%Öl67,29 +0,5%Gold3.381 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Bank of England passt Leitzins nach unten an - Erstmals zwei Abstimmungen nötig Bank of England passt Leitzins nach unten an - Erstmals zwei Abstimmungen nötig
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Motorenbauer Deutz kann stark zulegen - Aktie auf Sechsjahreshoch

07.08.25 12:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
8,59 EUR 1,10 EUR 14,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenbauer DEUTZ hat im zweiten Quartal spürbar mehr erwirtschaftet. Konzernchef Sebastian Schulte sieht den SDAX-Konzern dank der anziehenden Bestellungen, strategischer Zukäufe, neuer Motoren und einer steigenden Nachfrage rund um die Aufrüstung in Deutschland und Europa auch weiter auf gutem Weg. Das eingeleitete Sparprogramm zeige bereits Wirkung, hieß es am Donnerstag von den Kölnern. Die Anleger ließen die in diesem Jahr bereits stark gelaufene Aktie weiter kräftig steigen.

Wer­bung

Das Papier legte gegen Mittag um 13 Prozent auf 8,52 Euro zu und erreichte ein Hoch seit sechs Jahren. In diesem Jahr hat sich der Wert mehr als verdoppelt. Die Experten der Investmentbank Oddo BHF sprachen von einem respektablen Quartalsbericht. Das bereinigte operative Ergebnis liege über der Markterwartung. Das Unternehmen habe profitabler agiert als angenommen. In einem alles in allem schwierigen Marktumfeld zeige sich Deutz widerstandsfähig, denn im Vergleich zum ersten Quartal habe sich die geschäftliche Lage verbessert.

Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahresquartal um fast ein Viertel auf 518 Millionen Euro nach oben. Die Kölner machten auch beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) Fortschritte, das um 16,5 Prozent auf 26 Millionen Euro anzog. Die operative Marge ging um 0,3 Prozentpunkte auf 5 Prozent zurück. Unter dem Strich stieg der Gewinn mit 17,8 Millionen Euro auf fast das Doppelte. Konzernchef Schulte bestätigte wie erwartet die Jahresprognose auch dank des gestiegenen Auftragseingangs. Dieser legte um fast ein Drittel auf 488 Millionen Euro zu.

Die Anlegerfantasie beim Motorenhersteller kommt vor allem von der Aussicht auf steigende Rüstungsausgaben in den Nato-Ländern. Deutz hat hier eine eigene Geschäftseinheit gegründet, Produkte des Konzerns kommen etwa in Panzern und sonstigen Militärfahrzeugen zum Einsatz, auch in der Energieversorgung von Flugabwehrsystemen werden Deutz-Aggregate genutzt. Unter anderem kooperieren die Kölner mit dem Panzer-Getriebehersteller RENK.

Wer­bung

Deutz stellt unter anderem Diesel-, Gas-, Benzin-, Wasserstoff- und Elektromotoren her. Das Unternehmen hat Kunden bei Herstellern von Land- und Baumaschinen sowie im Nutzfahrzeugbereich. Daher sorgen auch die geplanten Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur in Deutschland für Kursfantasie; sowie die vagen Hoffnungen auf ein mögliches Ende der Kämpfe in der Ukraine, nachdem der Kreml ein bevorstehendes Treffen des russischen Staatschefs Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Donald Trump bestätigt hatte./men/mis/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
03.06.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
05.05.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
30.04.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
03.06.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
05.05.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
30.04.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen