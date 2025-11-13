DAX24.215 -0,7%Est505.786 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1612 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.230 +0,8%
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
ROUNDUP: SMA Solar schreibt weiter rote Zahlen - Aber Stabilisierungsanzeichen

13.11.25 12:03 Uhr
NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Solartechnikhersteller SMA Solar kämpft weiter mit einer rückläufigen Nachfrage, insbesondere im Markt für Heim- und Gewerbeanlagen. Hinzu kommen hoher Wettbewerbs- und Preisdruck. Das Geschäft mit Großkunden und -projekten stabilisierte sich zuletzt aber auf niedrigem Niveau. Finanzchef Kaveh Rouhi sieht das Unternehmen auf dem richtigen Weg und bestätigte die Anfang September gesenkten Jahresziele, wie der Manager am Donnerstag bei der Vorlage des Quartalsberichts mitteilte. Der Aktienkurs gab dennoch nach.

Zeitweise stand das im SDAX notierte Papier fast 13 Prozent im Minus. Zuletzt betrug der Abschlag noch gut zwei Prozent auf 29,86 Euro. Beobachter sprachen von Gewinnmitnahmen von kurzfristig orientierten Anlegern. 2025 hat sich das Papier im Wert nämlich schon mehr als verdoppelt. Langfristig bleibt die Bilanz aber trotz der zunehmend aussichtsreichen Bodenbildung trübe. Anfang 2024 hatten die Papiere noch um die 60 Euro gekostet.

Die Resultate des Herstellers von Solar-Wechselrichtern und Energiemanagement-Lösungen deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Jefferies-Analyst Constantin Hesse in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Alle Augen richteten sich auf den starken Auftragseingang, der im Großanlagensegment einen Rekord erreicht habe.

Der Auftragsbestand sank im Gesamtkonzern innerhalb eines Jahres bis Ende September dennoch von gut 1,4 auf nun knapp 1,3 Milliarden Euro. Er spiegelt dem Unternehmen zufolge die aktuelle Nachfragesituation wider. Allerdings habe im dritten Quartal auch die Nachfrage auf dem Markt für Photovoltaik-Anlagen für Eigenheime wieder angezogen.

Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schrieb SMA knapp 17 Millionen Euro Verlust, nach einem operativen Gewinn von 83,5 Millionen Euro zuvor. Dabei schlugen sich auch Wertminderungen und Verschrottungen sowie Rückstellungen für Abnahmeverpflichtungen nieder. Hinzu kamen Wertberichtigungen auf Forderungen. Der Verlust fiel aber nicht so hoch aus, wie von Analysten befürchtet. Das Konzernergebnis betrug minus 144,5 Millionen Euro, nach plus 34,7 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Angesichts der rückläufigen Nachfrage im Markt für Heim- und Gewerbeanlagen sei die Ausweitung des Restrukturierungsprogramms ein konsequenter Schritt gewesen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, sagte Finanzchef Rouhi laut Mitteilung. "Wir kommen bei der Umsetzung der Maßnahmen gut voran und erzielen stetig messbare Fortschritte."

SMA will unter anderem 1.450 Stellen abbauen, sowie die Kosten unter anderem für Material, Dienstleister sowie Werbung und Marketing senken. So sollen jährlich über hundert Millionen Euro gespart werden./lew/niw/mis

