RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Dienstagvormittag nahezu unbewegt

02.09.25 09:25 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Dienstagvormittag nahezu unbewegt

Die Aktie von RTL zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die RTL-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 35,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
35,25 EUR -0,05 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die RTL-Aktie um 09:01 Uhr im XETRA-Handel bei 35,40 EUR. Die RTL-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,80 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die RTL-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,40 EUR aus. Bei 35,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 788 RTL-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2025 bei 37,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 7,06 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 23,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,21 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,84 EUR je RTL-Aktie aus.

Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,59 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RTL noch ein Gewinn pro Aktie von 1,59 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,76 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

mehr Analysen