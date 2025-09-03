RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Donnerstagvormittag im Plus

RTL im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RTL. Zuletzt wies die RTL-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 34,65 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 34,65 EUR zu. Die RTL-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,45 EUR. Bisher wurden heute 3.497 RTL-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 9,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,75 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,21 EUR, nach 2,13 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,84 EUR.

Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2,04 Mrd. EUR gegenüber 2,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von RTL wird am 18.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RTL ein EPS in Höhe von 2,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

RTL-Aktie: Geplanter Aktienrückkauf für Sky Deutschland-Deal

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 10 Jahren verloren

Analysten sehen bei RTL-Aktie Potenzial