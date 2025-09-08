RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL wird am Mittwochmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von RTL gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 36,25 EUR ab.

Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 36,25 EUR ab. Bei 36,15 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.749 RTL-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,90 EUR) erklomm das Papier am 30.06.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,55 Prozent hinzugewinnen. Bei 23,65 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RTL-Aktie 53,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,21 EUR, nach 2,13 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,84 EUR.

Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,04 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

