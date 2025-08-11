DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,17 +3,2%Dow45.740 +2,1%Nas21.462 +1,7%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1726 +1,0%Öl67,69 ±0,0%Gold3.373 +1,0%
Aktienkurs aktuell

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

22.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von RTL zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von RTL konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 35,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
35,55 EUR 0,55 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RTL-Aktie konnte um 15:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 35,75 EUR. In der Spitze legte die RTL-Aktie bis auf 35,75 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,05 EUR. Von der RTL-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.234 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RTL-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,85 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem RTL seine Aktionäre 2024 mit 2,13 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,03 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,84 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 2,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 18.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. RTL dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RTL ein EPS in Höhe von 2,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RTL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RTL von vor einem Jahr eingefahren

RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang

Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
08.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

