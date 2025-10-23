RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL macht am Vormittag Boden gut

Notierung im Fokus

Die Aktie von RTL zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RTL zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 34,75 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere um 09:01 Uhr 0,7 Prozent. Die RTL-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,80 EUR an. Bei 34,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 801 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,94 Prozent hinzugewinnen. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,94 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass RTL-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RTL 2,13 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,41 EUR für die RTL-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von RTL wird am 18.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der RTL-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,79 EUR je RTL-Aktie.

